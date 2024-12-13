"القومي للمرأة" ينظم يومًا تعريفيًا لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

''القومي للمرأة'' ينظم يومًا تعريفيًا لمناهضة تشوي

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم التعريفى الثالث حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، لموظفي وموظفات هيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وفي ضوء التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.

وتحدثت إيزيس محمود حافظ - رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقا عن طبيعة عمل المجلس والدور الذي يقوم به في دعم وتمكين المرأة وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية، كما عرضت جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ودور حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس القومي للمرأة في توعية الأسر بخطورة هذه الجريمة.

فيما أكدت مي محمود المديرة العامة لتنمية مهارات المرأة حرص المجلس على تبنى المبادرات وتننظيم الفعاليات التي تهدف إلى التوعية بجريمة ختان الإناث.

وتناول القاضي أحمد النجار رئيس بمحكمة الاستئناف والمستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائي في قضايا العنف وإدارة الجلسات.

وقدم المستشار أيمن نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب القضائي بالهيئة الشكر إلى وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة على تعاونهم الدائم والمستمر والمثمر.

فيما أكدت القاضية رشا محفوظ رئيسة بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل على أن فعاليات اليوم تتزامن مع فعاليات حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وإنفاذاً للإستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة مؤكدة علي أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها جريمة تضر المجتمع بأكمله مستعرضة التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث.

وتحدثت الدكتورة دينا شكري أستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة وعضو المجلس الإستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية عن دور الطب الشرعي في إثبات العنف الجسدي الذى تتعرض له المرأة وأشكاله.