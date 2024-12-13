مصطفى بكري منفعلًا على تدمير الجيش السوري: "مفيش شنب أتهز"

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مظاهرات عارمة في سوريا تهتف للعهد والرؤى الجديدة التي ترسم خريطة المستقبل، بالتزامن مع اجتياح إسرائيلي في الأراضي السورية لقرى جبل الشيخ وريف دمشق.

وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إلى أن مصر في نكسة 1967 فقدت 80%من السلاح، وتم تسميتها بـ بنكسة، معلقا: جميع العرب وقفوا مع مصر في تلك الأزمة حينها، والآن جيش الاحتلال دمر 80% من قدرات الجيش السوري، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الدولية رويترز.

وتابع بكري قائلا: للأسف السلاح السوري ذهب بلا رجعة، ولم نجد صرخة واحدة من المتظاهرين، علاوة على الاستيلاء على نحو 325 كم من الأراضي السورية، وفقا لما صرح به نتنياهو.

واختتم قائلا: يهون عليكم يا سوريين أرضكم.. إزاي محدش يطلع ويقول سلاحنا دُمر.. محدش اتهز ضميره الوطني وأرضنا بيتم الاستيلاء عليها.. مفيش شنب اتهز ولا حد قال إيه اللي بيحصل.. الله يرحمك يا مبارك.. عملنا مشكلة كبيرة على 1 كم في طابا، وحصلنا عليها في سنة 1989.. الأوطان والأرض مقدسة ولازم حد يتحرك لأن سوريا بلا سلاح أو مؤسسات الآن.

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