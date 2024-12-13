اطلبوا الحج بالطرق الشرعية.. غرفة السياحة تُحذر من السماسرة الوهميين

كتب- حسن مرسي:

حذر الأستاذ عاطف عجلان، عضو غرفة السياحة، المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من التوجه إلى السماسرة أو الكيانات الوهمية.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" عبر فضائية "النهار"، أكد عجلان، على أهمية السفر بطريقة شرعية من خلال الجهات الرسمية مثل وزارة الداخلية، أو وزارة التضامن، أو شركات السياحة المعتمدة من وزارة السياحة المصرية.

وأشار عضو غرفة السياحة، إلى أن الكثير من السماسرة يستغلون رغبة المواطنين في الحج، مقدّمين أسعارًا غير حقيقية وبرامج لا تمت للواقع بصلة.

وأوضح أن هؤلاء السماسرة يجعلون الحجاج يسافرون إلى السعودية دون أن تكون هناك أي جهة رسمية تتابعهم، مما يعرضهم للخطر، حيث إن الدولة تتحمل تكاليف كبيرة لإرسال بعثات رسمية لمتابعة الحجاج النظاميين.

وأكد عجلان أن وزارة السياحة ومجلس الوزراء قد أطلقوا البوابة المصرية للعُمرة والحج لحماية حقوق المواطن المصري.

وحذر من أن تسليم النفس إلى سماسرة غير موثوق بهم قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مشيرًا إلى حالات وفاة سابقة لأشخاص، بما في ذلك كبار السن، الذين تركوا دون رعاية في الشوارع.

كما أشار إلى تدخل رئيس الوزراء في القضية، حيث تم تشكيل لجنة لمحاسبة السماسرة الذين يتلاعبون بالمواطنين، مؤكدًا أن هناك جهودًا مستمرة لمكافحة هذه الكيانات الوهمية.

وفيما يتعلق بأسعار برامج الحج، قال عجلان إن الوزارة وغرفة شركات السياحة قد عملت على تقديم برامج اقتصادية بأسعار معقولة تبدأ من 250 ألف جنيه، ورغم أن هذا الرقم قد يبدو مرتفعًا لبعض المواطنين، إلا أنه يهدف إلى ضمان تجربة آمنة وموثوقة للحجاج.

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