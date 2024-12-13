هل هناك دلائل على تحور جديد لكورونا في مصر؟.. أستاذ مناعة يحسم الجدل

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن فيروس كورونا لا يزال موجودًا عالميًا، مشيرًا إلى أن معدلات الفيروسات التنفسية المعتادة مثل فيروس الغدي والإنفلونزا تستمر في الانتشار.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية النهار، أوضح الحداد، أنه حتى الآن لا توجد دلائل على وجود تحور جديد للفيروس داخل مصر، وأن الفيروسات التي تظهر حاليًا هي نفسها التي كانت موجودة في السنوات الماضية.

وأشار الحداد إلى أن فترة الشتاء تشهد عادةً زيادة في الإصابة بالفيروسات التنفسية، لكنه أكد عدم وجود زيادة غير عادية في معدلات انتشارها هذا العام.

ولفت إلى أن كورونا قد أصبح أقرب إلى الفيروسات الضعيفة، مثل نزلات البرد، نتيجة التحورات العالمية.

وعن العلاجات المتاحة، حذر الدكتور أمجد من الاتجاه إلى استخدام الحقن، مثل حقن البرد أو حقنة "هتلر"، مشددًا على أن 80% من العدوى المنتشرة هي عدوى فيروسية، والتي لا تتطلب المضادات الحيوية.

وذكر أن العلاج الفعال لهذه العدوى يعتمد على الراحة، وتناول الأدوية الخافضة للحرارة مثل الباراسيتامول، وفيتامين سي.

وشدد الحداد على أن استخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد أو الإنفلونزا أو كورونا هو خطأ كارثي، حيث إن الفيروسات لا تعالج بالمضادات الحيوية. وأكد أن تناول هذه الأدوية قد يؤدي إلى ضعف المناعة، ويعرض الشخص لخطر حدوث صدمة حساسية نتيجة تناول الحقن غير المبررة.

ودعا الحداد المرضى إلى مراجعة الأطباء للتأكد من العلاج الصحيح، محذرًا من العواقب الصحية لاستخدام العلاجات غير المناسبة.

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