لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الصحة: الدولة حريصة على تقديم أوجه الدعم لجميع الأشقاء العرب الذين تستضيفهم مصر

09:25 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

وزارة الصحة والسكان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ش أ)

أكدت وزارة الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على تقديم أوجه الدعم لجميع الأشقاء العرب، الذين تستضيفهم مصر، على خلفية الأحداث التي تشهدها العديد من دول الجوار؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في هذا الشأن، وتأكيدا على مكانة مصر التاريخية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية والعالم.

وفي سياق متصل، أشادت الوزارة بحرص أحد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من مصابي الأحداث في قطاع غزة، بإهداء إدارة مستشفى الهرم التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، هدية تذكارية؛ تقديراً للمجهودات الطبية المقدمة للأخوة الفلسطينيين، وذلك في لمسة وفاء وتقدير.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن المصاب الفلسطيني خضر محمد أبو سرية، قام أيضا بإهداء درع لقسم العلاج الطبيعي على الجهد المبذول في تقديم أفضل خدمة طبية وتأهيلية للحالة بعد تركيب الأطراف الصناعية.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الصحة والسكان تقديم أوجه الدعم لجميع الأشقاء العرب مستشفى الهرم التخصصي أحد أبناء الشعب الفلسطيني المصاب الفلسطيني خضر محمد أبو سرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الطواب" يكشف لمصراوي أسباب رفضه عرض ياسين منصور في "شارك تانك"

إعلان

إعلان

أمطار ورياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة
أول إجراء من النيابة فى واقعة الطالبة "صباح" ضحية التنمر بالقليوبية