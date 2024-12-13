"الرباط المقدس".. كتاب يحتوي على أول دليل لحياة زوجية دافئة

كتب- محمد شاكر:

يصدر قريباً عن دار النخبة بالقاهرة، كتاب "الرباط المقدس.. أول دليل لحياة زوجية دافئة"، من تأليف الدكتورة أميرة النمر.

يمثل الكتاب مرشداً لاكتساب المعرفة التطبيقية والعملية لاستراتيجيات الاتصال الناجح والفعال بين الزوجين.

ويعتمد الكتاب على الأمثلة التطبيقية والنماذج الحقيقية للمواقف الاتصالية الأكثر شيوعا بين الزوجين، ويقدم الدليل الخطوات العملية والحلول الواقعية لتحويل هذه المواقف والمشاكلات الاتصالية إلى مفاتيح لحياة زوجية سعيدة وهانئة.

ويحتوى الدليل على العديد من الأمثلة والمواقف التدريبية والاستبيانات والمقاييس التى تدفع المتدرب إلى مواجهة نفسه، ومعرفة دوره فى إنجاح العلاقة الزوجية أو إخفاقها من خلال ما يتمتع به من مهارات الاتصال الزوجي، لذا يجب أن يحرص المطبق لهذا الدليل على التزام أعلى درجات الصدق مع النفس والأمانة الذاتية.

ويقدم الدليل عدداً من النصائح التطبيقية من خلال المواقف والأمثلة العملية الحقيقية المستمدة من الواقع لمحفزات الإتصال الناجح بين الزوجين، وكذلك مدمرات العلاقة الزوجية عبر بوابات الاتصال الفاشل.