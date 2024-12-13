أمطار ورياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدا

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدًا السبت طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا السبت تشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 65 كم في الساعة.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على وسط سيناء.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس غدا تشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن طقس غدا يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت كالتالي:



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