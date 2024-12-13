ياسمين عز: الأهلي هيعمل من باتشوكا "شكشوكة".. وتوجه نصائح للزوجات

كتب- حسن مرسي:

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للزوجات قائلة: "الحياة ليست مضمونة وفي لحظة ممكن العمر يخلص".

خلال برنامجها "كلام الناس"، عبر فضائية "mbc مصر"، قالت عز: "في الوقت اللي بتفكري في طول العمر، زوجك مشغول بالتفكير في طول فاتورة السوبر ماركت وطلباتك التي لا تنتهي، صحصحي وفوقي، واهتمي بزوجك وبيتك".

وتابعت: "خليكي على علم بأنك ممكن تكوني في أمان الله ومهتمة ببيتك ومطبخك، بس جوزك حاسس إنه عايش معاكي عشان الأولاد فقط".

وتطرقت ياسمين عز لمباراة الأهلي المرتقبة مع فريق باتشوكا المكسيكي، معلقة: "الجمهور المصري والعربي هيكون في موعد مع التاريخ وبكرة الأهلي هيلعب مع باتشوكا وإن شاء الله هيعمل منهم شكشوكة في بطولة إنتركونتيننتال".

وأضافت اسم باتشوكا لفت نظري، والحقيقة أن الاسم دة مقتبس من كلمة إسبانية معناها "مكان الدموع"، ودي حاجة تحزنهم وتدعونا للتفاؤل.

وتابعت: "إن شاء الله بكرة نشوف الدموع في كل باتشوكاوي"، مختتمة: "في مبارة الأهلي وباتشوكا بكرة بلاش أسئلة عن روتين شعر مروان عطية، أنتِ آخر مرة وضعت كحل وروج كان منذ 7 سنوات في فرحك".