المفتي: الأسرة الضعيفة الهشة نتاج غياب الكفاءة بين الزوجين

كتب- حسن مرسي:

قدّم الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، نصيحة هامة لكل من يخطط لاختيار شريك حياته، لافتا إلى أن اختيار شريك الحياة يجب أن يعتمد على عنصر الكفاءة بالإضافة إلى الأخلاق والدين.

وقال عياد، خلال لقائه في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، إنه يجب أن يكون شريك الحياة ذا كفاءة عقلية وجسدية ومادية واجتماعية ونفسية، فالكفء للكفء هما القادران على تحقيق الكثير من النجاحات.

وأوضح أن نقص الكفاءة في اختيار شريك الحياة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل زوجية قد تصل إلى الطلاق، مشيرًا إلى أن العادات والتقاليد تلعب دورًا كبيرًا في هذا الأمر، حيث يتم تجاهل مفهوم الكفاءة في كثير من الأحيان.

وأكد مفتي الجمهورية أن غياب الكفاءة بين الزوجين يؤدي إلى بناء أسرة ضعيفة وهشة، مشددًا على أنه إذا أراد الفرد أن يكون له ذرية صالحة وقوية، يجب أن يعتمد على الكفاءة بين الطرفين عند اختيار شريك الحياة.

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