المفتي يوضح حكم المغالاة في أسعار السلع

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن المغالاة في رفع الأسعار وتحميل الناس فوق طاقتهم يعد من أشكال الاحتكار المحرم شرعًا، مشيرًا إلى أن الشرع الإسلامي يلعن المحتكر لما يسببه من معاناة للناس.

ودعا "عياد"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، التجار إلى الرفق بالناس، موضحًا أن من يسعى إلى البركة في رزقه ورزق أسرته، يجب أن يتحلى بالتيسير والرحمة في تعاملاته التجارية، لأن الرفق بالآخرين يجلب رفق الله بالإنسان.

وأوضح مفتي الجمهوريةـ أن الإسلام أباح التجارة والكسب الحلال، لكنه شدد على أن يكون ذلك في إطار مشروع وأخلاقي.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية لم تضع سقفًا محددًا للمكاسب، لكنها حذرت من الغش، المغالاة، وأخذ أموال الناس بغير حق، لما لذلك من آثار سلبية على المجتمع، مثل إشاعة الغضب، زيادة الجرائم، وتقويض السلم الاجتماعي.

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