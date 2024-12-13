حدث في 8 ساعات| مصر تسترد قطعًا أثرية من أيرلندا.. والسياحة تتيح باقات الحج المميز 2025

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها استرداد مجموعة من القطع الأثرية المصرية من دولة أيرلندا، وذلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، كما أتاحت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة رسميًا، باقات الحج المميزة بدون قرعة لهذا العام 1446هـ- 2025.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار أجهزة الرقابة التموينية في شن حملاتها على المخابز البلدية وضبط أى عمليات تهريب للدقيق البلدي المدعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، بداية من صباح غد السبت ولمدة يوم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ 8 ملايين و259 ألف مواطن بالمجان، منذ إطلاقها في يونيو 2023، تحت شعار «100 مليون صحة»

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لاستعادة تراثها الحضاري والتاريخي، تم أمس، استرداد مجموعة من القطع الأثرية المصرية من دولة أيرلندا، وذلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس إلى العاصمة الأيرلندية دبلن يوم 11 ديسمبر 2024.

أتاحت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة رسميًا، باقات الحج المميزة بدون قرعة لهذا العام 1446هـ- 2025.

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المملكة العربية السعودية بفوزها باستضافة بطولة كأس العالم 2034.

أطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مبادرة «قرآن السهرة»، التي تُعد الأولى من نوعها في تاريخ المجلس، من خلال بث تسجيلات نادرة لأعظم قراء دولة التلاوة المصرية عبر صفحات المجلس ووزارة الأوقاف على منصات التواصل الاجتماعي، ضمن حرصه على تقديم تجربة روحانية مميزة للمسلمين حول العالم.

عُقد بمقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة جلسة مزاد علني أسفر عن بيع 9 محال تجارية بمنطقة قطاع (أ) والسويقة بغرب المطار، وقطاعي (أ) و (ب) منطقة 800 فدان، وقطاع (ب) ربوة أكتوبر أ، بمساحات تتراوح من (١٩م٢ : ١٠٠م٢) وبأنشطة متنوعة،