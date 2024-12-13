الجيزة: ضبط 7 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار أجهزة الرقابة التموينية في شن حملاتها على المخابز البلدية وضبط أى عمليات تهريب للدقيق البلدي المدعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

ضبط سيارة نقل بحوزتها 7 طن دقيق بلدى مدعم بالجيزة

واطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، على جهود حملات الرصد لمديرية التموين والتجارة الداخلية والتي تمكنت من ضبط سيارة نقل تسير أعلى محور الفريق كمال عامر محملة بعدد 140 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم للجوال الواحد بإجمالي مضبوطات 7 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمخالفة.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتحفظ على السيارة والدقيق المضبوط وإيداعه مطحن الوحدة التابع للمديرية وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات الرقابية اليومية علي الأسواق والمحال العامة والمخازن والمخابز بجميع أنواعها لإحكام الرقابة ومنع جميع مخالفات التلاعب بالسلع التموينية أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظًا على المال العام وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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