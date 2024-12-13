ارتفاع الأمواج لـ 4 أمتار.. حركة ملاحة مضطربة بخليج السويس والبحر الأحمر غدا

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، بداية من صباح غد السبت ولمدة يوم.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن ارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 3:4 أمتار.

في الوقت نفسه، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي ستشهدها البلاد.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأيام الماضية شهدت وجود شبورة مائية كثيفة، وصلت في بعض الأحيان إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

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