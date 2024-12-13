إجازات 2025.. عدد الأيام وموعد أو عطلة في العام الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن قائمة إجازات 2025، خاصة وأن العام الحالي 2024 ينتهي بعد 18 يوما.

قائمة إجازات 2025، وموعد الإجازة المقبلة

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، قائمة إجازات 2025، وموعد الإجازة المقبلة، كما يلي:

قائمة مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير

الاثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك

الاثنين 21 أبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم

الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

الاثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو

السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي

الاثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973

وفق ما سبق، يكون موعد الإجازة المقبلة 2025، يوم الثلاثاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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