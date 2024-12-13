بدون قرعة.. السياحة: إتاحة باقات الحج المميز 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أتاحت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة رسميًا، باقات الحج المميزة بدون قرعة لهذا العام 1446هـ- 2025.

إتاحة باقات الحج المميز

وقالت الغرفة في خطاب لها، إنه تم توفير فرص حج من خلال طرح باقات حج مميزة دون قيد أو شرط على المواطن، وذلك تحت مظلة رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين، وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ هذه البرامج المميزة.

وأوضحت الغرفة، أنه يمكن للشركات الاشتراك في هذه الباقات من خلال التقدم بطلب إلى الإدارة "المركزية للشركات السياحية - وزارة السياحة والآثار - العاصمة الإدارية"، مع توضيح العدد حتى يتسنى للجهة الإدارية الموافقة.

وأشارت غرفة السياحة، إلى أن موعد تقدم الشركات بحد أقصى يكون يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024.

وكان "مصراوي"، انفرد بنشر تفاصيل باقات الحج المميز هذا العام، وأكد أنه سيتم إتاحتها للعام الثاني على التوالي.

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