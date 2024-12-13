السيسي يهنئ السعودية بالفوز بتنظيم كأس العالم 2034

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المملكة العربية السعودية بفوزها باستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته على فيسبوك""يطيب لي أن أوجه أصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الإعلان عن فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وتابع:"وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأن يكون تنظيم البطولة حدثاً مميزاً يُسجل في تاريخ الرياضة العالمية والعربية".

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