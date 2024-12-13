في هذه الأوقات.. قصواء الخلالي تعلن عودة برنامجها على cbc
11:28 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عودة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي.
وأوضحت عبر صفحتها على "فيسبوك" صباح الجمعة:"برنامج في_المساء مع قصواء، يذاع على قناة cbc العامة، من السبت إلى الثلاثاء، الساعة ٩ مساء، على الهواء مباشرةً، مع قصواء الخلالي".
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