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في هذه الأوقات.. قصواء الخلالي تعلن عودة برنامجها على cbc

11:28 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

قصواء الخلالي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عودة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي.

وأوضحت عبر صفحتها على "فيسبوك" صباح الجمعة:"برنامج في_المساء مع قصواء، يذاع على قناة cbc العامة، من السبت إلى الثلاثاء، الساعة ٩ مساء، على الهواء مباشرةً، مع قصواء الخلالي".

قصواء

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قصواء الخلالي في المساء مع قصواء قناة cbc
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