بعد قليل.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

خطيب الجمعة من الجامع الأزهر

ويلقي الدكتور حسن الصغير الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، ويتلو القرآن القارئ الشيخ محمود الطوخي.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان"، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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