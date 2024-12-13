أمطار شديدة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد: منخفض جوي يبدأ في هذا الموعد - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي ستشهدها البلاد.

حالة الطقس

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأيام الماضية شهدت وجود شبورة مائية كثيفة، وصلت في بعض الأحيان إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وأشارت منار غانم إلى أن الشبورة بدأت في الظهور من الساعة الثالثة فجرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، كما أن الرؤية انخفضت لأقل من 1000 متر، وتم إغلاق بعض الطرق.

وتابعت منار غانم: الشبورة المائية الظاهرة الجوية السائدة خلال الفترة المقبلة، وقد تكون كثيفة يومي السبت والأحد، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح وفرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت منار غانم، أن طقس الجمعة يشهد فرصا لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى انخفاض طفيف درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح.

وحذرت منار غانم من وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ابتداءًا من يوم الثلاثاء المقبل، مما يؤدي إلى تساقط الأمطار بشدة على شمال البلاد ووجود نشاط للرياح وانخفاض في قيم درجات الحرارة.

اقرأ أيضا:

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة بدرجات الحرارة

شركات السياحة عن الحج بطرق غير شرعية: غرامات وحبس في انتظار المخالفين

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل بشأن الفيروسات الغامضة