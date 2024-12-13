خبير اقتصادي يكشف سبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر يوم 18 من الشهر الجاري سيؤثر بشكل كبير على سعر الدولار، مع توقعات بارتفاعه على الصعيد العالمي.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أشار بدرة إلى أهمية زيادة القدرات الإنتاجية في مصر كوسيلة لمواجهة تأثيرات ارتفاع سعر صرف الدولار. وأكد أن التركيز على تعزيز الإنتاجية يجب أن يكون من أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن ارتفاع سعر الدولار ليس محصورًا فقط أمام الجنيه المصري، بل إنه يرتفع عالميًا مقابل جميع العملات، مضيفًا: "ارتفاع سعر الدولار ليس ظاهرة محلية، السوق الرسمية ستظل هي المسيطرة، وأن أي تحركات في سعر الصرف ستكون ضمن الأطر الرسمية".

وبشأن سوق السوداء، أشار الدكتور مصطفى بدرة، إلى أنه من المتوقع أن يتقلب سعر الدولار بين الصعود والهبوط، مؤكدًا أنه لن تكون هناك حاجة لوجود سوق سوداء في مصر،

كما أضاف بدرة أن من الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري هو خروج الأموال الساخنة، خاصة وأن هذه الفترة تمثل نهاية العام، مما يؤثر على السوق بشكل عام.

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