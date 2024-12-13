مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل بشأن الفيروسات الغامضة

كتب- حسن مرسي:

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، حقيقة وجود هذه الفيروسات المجهولة وخاصة متحور كورونا XEC "أكس إي سي".

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إن هذا الوقت من العام يعد موسم انتشار الفيروسات التنفسية، وهذا أمر طبيعي يحدث كل سنة.

وأضاف أن عدد الحالات المصابة بفيروسات تنفسية والتي رصدت في نفس الموسم العام الماضي في مصر، أكثر من العدد التي رصد خلال هذا العام.

ونفى وجود أي فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي وتؤدى للوفاة، متابعًا: "مفيش كورونا جديد، مفيش فيروسات غير معلومة علميًا، كلام غير صحيح وليس له أي خلفية ولا اثبات عملى أو علمى أو طبى لهذا الكلام".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن فيروس كورونا سيبقى ولن ينتهي، كغيره من الفيروسات التنفسية.