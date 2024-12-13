وزير العمل يحذر من إعلانات "السفر إلى كندا": "هتروح هناك مش هتلاقي حد"

كتب- حسن مرسي:

حذر وزير العمل، محمد جبران، المواطنين من شركات توظيف تقوم بعمليات نصب عبر عقود عمل وهمية في الخارج.

في مداخلة هاتفية مع برنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، أوضح جبران أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من عمالة سافرت إلى دول الخليج ودول أخرى، وتعرضت للنصب بعد دفعهم مبالغ مالية كبيرة.

وأكد جبران أن الشباب فوجئوا بعد وصولهم إلى تلك الدول بعدم وجود عمل فعلي، رغم دفعهم مبالغ تتجاوز 150 ألف جنيه للحصول على هذه العقود الوهمية. وأوصى المواطنين بضرورة التأكد من صحة عقود العمل قبل السفر، عبر التوجه إلى وزارة العمل، وكذلك توثيق العقد في مصر كخطوة لضمان حقوقهم في حال حدوث أي مشكلات في الخارج.

كما أشار جبران إلى أن هناك 1,120 شركة توظيف مسجلة في وزارة العمل، لافتًا إلى أنه تم إغلاق 20 شركة مخالفة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

وفي سياق متصل، حذر وزير العمل من إعلان عن سفر إلى كندا يتطلب دفع 300 ألف جنيه، موضحًا أن هذا النوع من الإعلانات غالبًا ما يتضمن إجراء اجتماعات أونلاين عبر تطبيق زووم، مما يؤدي إلى تعرض المواطنين للنصب، معقبًا: "هتروح هناك مش هتلاقي حد".

وشدد جبران على أهمية التحقق من مصداقية شركات التوظيف قبل الشروع في السفر ودفع أي مبالغ مالية، لضمان عدم الوقوع في فخ النصب.

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