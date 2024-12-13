نشرة التوك شو| حقيقة وقف صرف الخبز المدعم على بطاقات التموين وتخفيضات بأسواق اليوم الواحد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

المخابز: لا عوائق تمنع استمرار صرف الخبز المدعم على بطاقات التموين لمدة عامين مقبلين

أكد خالد فكري، سكرتير شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية والمتحدث باسمها، أن الخبز المدعم سيظل متاحًا للمواطنين على البطاقة التموينية لفترة قادمة، وذلك بعد أن عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شعبة المخابز لبحث آليات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أضاف فكري، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على ضرورة دراسة كافة الآثار المترتبة على التحول إلى النظام النقدي، خاصة فيما يتعلق بسلعة الخبز التي تعتبر من السلع الأساسية للمواطنين.

الغرف التجارية: تخفيضات على السلع بأسواق اليوم الواحد بنسبة تصل إلى 30%

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على حرص الحكومة على دعم التجار وتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيو"، أوضح بشاي في تصريحات تلفزيونية أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك من خلال تنظيم المعارض والأسواق التي تقدم منتجات عالية الجودة بأسعار أقل بنسبة تتراوح بين 25% و30% مقارنة بسلاسل السوبر ماركت.

مجدي بدران يوضح خطورة تناول المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بعض المفاهيم الخاطئة التي يتداولها الكثيرون حول علاج نزلات البرد والانفلونزا، مؤكدًا أن تناول المضادات الحيوية في بعض الحالات يعتبر خطأ شائعًا.

وقال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حواره ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "الناس غالبًا ما يعتقدون أنه عند الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا، يجب تناول مضاد حيوي، وهذا خطأ كبير.. يجب أن نعلم أن المضاد الحيوي،هو علاج ضد البكتيريا، وليس ضد الفيروسات.

الإفتاء توضح حكم تهكير البرامج المدفوعة لاستخدامها بشكل مجاني

أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك سرقة أو تعديل البرامج المحمية، يعد جريمة شرعية تقع تحت طائلة الإثم، حتى وإن كانت النية جيدة.

وأشار خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الخميس، إلى أن هناك شخصًا قام بسرقة النسخة الأصلية من برنامج محمي، ثم قام بتعديله ونشره عبر الإنترنت دون إذن من صاحب الحق، هذه الفعلة خطأ كبير، سواء كان الشخص الذي سرق النسخة الأصلية أو من استخدم النسخة المقلدة."

أستاذ سموم يحذر من مخاطر الهيدرو وتأثيراته على الجهاز العصبي

حذر الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ السموم بكلية طب قصر العيني، من مخاطر مخدر الهيدرو كودايين وتأثيراته على الجسم.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، أوضح عبد المقصود أن الهيدرو كودايين هو مادة مسكنة قوية تتحول داخل الجسم إلى المورفين، مما يسبب تأثيرات مشابهة لتلك التي يحدثها الهيروين، مما يجعله خطرًا على الجهاز العصبي.

أميرة بدر تعلق على واقعة الابتزاز الإلكتروني لابنة شيرين عبد الوهاب

علقت الإعلامية أميرة بدر على واقعة الابتزاز الإلكتروني التي تعرضت لها ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، أكدت بدر أن الحادثة تمثّل ظاهرة خطيرة تتطلب وعياً أكبر من قبل الأهل والمجتمع.

أيمن بدرة: قرارات الأعلى للإعلام تهدف إلى ضبط الأداء الرياضي وتقليل الاحتقان بين الجماهير

كشف أيمن بدرة، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن مجموعة من القرارات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ على كافة القنوات الرياضية بدءًا من يناير المقبل.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، أشار بردة إلى أن القرارات تهدف إلى تنظيم المحتوى الرياضي وتقليل الاحتقانات بين الجماهير، حيث تتضمن تقليص مدة الاستوديو التحليلي إلى ساعة واحدة فقط، مع توزيع هذه المدة قبل المباراة وبعدها، بالإضافة إلى إلغاء فقرة الأداء التحكيمي، وحظر البث المباشر للبرامج الرياضية بعد منتصف الليل، كما تم تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بحد أقصى 90 دقيقة.

خبير تكنولوجيا المعلومات يوضح أساليب الهاكرز في اختراق الهواتف

تناول المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، وسائل الهاكرز لاختراق الهواتف الذكية والوصول إلى الحسابات والصور الشخصية، موضحًا أن نسبة كبيرة من حالات الاختراق تندرج تحت فئة الأخطاء البشرية، حيث أن 90% من هذه الحالات تحدث نتيجة للاستهتار وعدم الوعي بخطورة التعامل مع الروابط التي تصل عبر منصات التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، أشار حجاج إلى أهمية دور الأهل في توعية أبنائهم، مشيداً بوالد الطفلة التي تعرضت للاختراق لأنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصطفى بكري يكشف تطورات المشهد في دمشق

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه على الرغم من المشهد المؤلم والصعب على النفس إلا أنه لا بد أن نتساءل بما يحدث في سوريا.

وقال مصطفى بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك تساؤلات حول انسحاب الجيش السوري من المواجهة، وأنه كان لا بد أن يواجه بكل قوة، خاصة أنه خلال يوم 27 نوفمبر الماضي كان هناك الهجوم على حلب وسيطرة المعارضة على المدينة ولم يواجهها الجيش والشرطة السورية ولكنها انسحبت وتركت الساحة وهو ما حدث في كل المدن السورية.