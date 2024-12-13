هل يحمي قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي؟

كتب- محمد أبو بكر:

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام الماضية، قواعد محددة بشأن إنهاء عقود العمل في القطاع الخاص، ويحدد حقوق صاحب العمل في فصل العامل.

تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

ووفقًا لمشروع القانون، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه، إلا إذا استنفد جميع إجازاته المرضية المتاحة، بالإضافة إلى ما تبقى من إجازاته السنوية المستحقة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ويحدد مشروع القانون أيضًا أنه يحق لصاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مرور 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، وإذا تم شفاء العامل قبل تمام فترة الإخطار، لا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض.

كما ينص القانون على أنه يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد في حال حكم على العامل بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، ولكن ذلك بشرط أن لا تكون المحكمة قد أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ العقوبة بشكل شامل.

ووفقًا لمشروع القانون، تنطبق أحكام الفصل المتعلق بعقد العمل الفردي على العقود التي يلتزم فيها العامل بالعمل لدى صاحب العمل مقابل أجر تحت إشرافه، حيث يجوز أن يكون العقد لمدة غير محددة أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، مع إمكانية تجديد العقد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.

وتضمن القانون أيضًا العديد من البنود، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.

أحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات.

ويسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين، بما يتيح لهم العمل لمدة ساعة أقل من غيرهم.

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