مصطفى بكري يكشف تطورات المشهد في دمشق

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه على الرغم من المشهد المؤلم والصعب على النفس إلا أنه لا بد أن نتساءل بما يحدث في سوريا.

وقال مصطفى بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك تساؤلات حول انسحاب الجيش السوري من المواجهة، وأنه كان لا بد أن يواجه بكل قوة، خاصة أنه خلال يوم 27 نوفمبر الماضي كان هناك الهجوم على حلب وسيطرة المعارضة على المدينة ولم يواجهها الجيش والشرطة السورية ولكنها انسحبت وتركت الساحة وهو ما حدث في كل المدن السورية.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن البعض يؤكد أن انسحاب الجيش السوري بسبب عنصر المفاجأة، مؤكدا أن الجيش السوري يخوض حربا قوية منذ عام 2011، ضد مئات التنظيمات الإرهابية.

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