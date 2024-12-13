خبير تكنولوجيا المعلومات يوضح أساليب الهاكرز في اختراق الهواتف

كتب- حسن مرسي:

تناول المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، وسائل الهاكرز لاختراق الهواتف الذكية والوصول إلى الحسابات والصور الشخصية، موضحًا أن نسبة كبيرة من حالات الاختراق تندرج تحت فئة الأخطاء البشرية، حيث أن 90% من هذه الحالات تحدث نتيجة للاستهتار وعدم الوعي بخطورة التعامل مع الروابط التي تصل عبر منصات التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، أشار حجاج إلى أهمية دور الأهل في توعية أبنائهم، مشيداً بوالد الطفلة التي تعرضت للاختراق لأنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحدث عن ضرورة دعم الأهل لأبنائهم في مثل هذه المواقف، حيث أن القلق والخوف قد يمنع الأطفال من الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث.

كما أكد حجاج على أن الوعي هو الخط الدفاعي الأول ضد هذه المخاطر، مشيراً إلى أن 90% من حالات الاختراق تكون نتيجة لممارسات غير آمنة من المستخدمين.

وبيّن أنه في كثير من الأحيان، يتم خداع الضحايا عبر روابط تبدو وكأنها أخبار أو صور، مما يؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة على هواتفهم.

وأضاف حجاج أنه من المهم أن يتأكد المستخدمون من مصدر الروابط قبل الضغط عليها، حتى لو كانت من أصدقاء، حيث يمكن أن تكون حساباتهم قد تعرضت للاختراق.

وأكد على أن اختراق الهواتف أسهل بكثير على أجهزة الأندرويد مقارنة بأجهزة آبل، لكن هذا لا يعني أن أجهزة آبل محصنة تماماً.

وفي سياق حديثه، تطرق حجاج إلى حالات الابتزاز التي تعرض لها بعض الأطفال والمراهقين، مشيراً إلى أن هناك مواقف تحدث فيها استغلال للثقة من قبل شخصيات قريبة من الضحايا.

وذكر حالة فتاة في المرحلة الإعدادية تعرضت لاستغلال من شخص قام بإنشاء حسابين للتواصل معها، مما جعلها عرضة لابتزاز نفسي.

ودعا حجاج جميع الأفراد إلى توخي الحذر عند التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مشدداً على أهمية الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو اختراق للجهات المعنية، حيث يمكن تتبع الجناة بسهولة.

وأكد على أن هناك قوانين صارمة ضد الابتزاز الإلكتروني، مما يعزز من أهمية الوعي والتعلم عن كيفية حماية المعلومات الشخصية.

اقرأ أيضًا:

أبرزها إلغاء الفقرة التحكيمية.. 4 قرارات من لضبط أداء الإعلام الرياضي

مدة البرنامج لا تزيد عن 90 دقيقة.. الأعلى للإعلام يصدر قرارات مهمة لضبط الإعلام الرياضي