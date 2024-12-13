أيمن بدرة: قرارات الأعلى للإعلام تهدف إلى ضبط الأداء الرياضي وتقليل الاحتقان بين الجماهير

كتب- حسن مرسي:

كشف أيمن بدرة، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن مجموعة من القرارات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ على كافة القنوات الرياضية بدءًا من يناير المقبل.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، أشار بردة إلى أن القرارات تهدف إلى تنظيم المحتوى الرياضي وتقليل الاحتقانات بين الجماهير، حيث تتضمن تقليص مدة الاستوديو التحليلي إلى ساعة واحدة فقط، مع توزيع هذه المدة قبل المباراة وبعدها، بالإضافة إلى إلغاء فقرة الأداء التحكيمي، وحظر البث المباشر للبرامج الرياضية بعد منتصف الليل، كما تم تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بحد أقصى 90 دقيقة.

وأكد بدرة أن الرياضة، وخاصة كرة القدم، تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور المصري، وأن بعض البرامج الرياضية كانت تسهم في زيادة التوتر بين الجماهير، مما يستدعي اتخاذ هذه الخطوات التنظيمية.

وأوضح أن اللجنة تضم مجموعة من النقاد والخبراء في المجال الرياضي، وتهدف إلى تعزيز القيم الرياضية ومنع العنف والتعصب.

وشدد بدرة على ضرورة استبعاد أي محتوى يتجاوز المعايير والضوابط الموضوعية، موضحًا أن اللجنة تركز على المحتوى بدلاً من الأشخاص، مما يعني أن أي تجاوزات ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات مناسبة.

كما أشار بدرة إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتحسين الأداء الإعلامي وتعزيز التنوع في المحتوى. واعتبر أن هذه الخطوات قد تخلق فرصًا جديدة للإعلاميين والمعدين، مما يعود بالنفع على المشاهدين ويعزز من التجربة الرياضية بشكل عام.

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