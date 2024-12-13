أميرة بدر تعلق على واقعة الابتزاز الإلكتروني لابنة شيرين عبد الوهاب

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية أميرة بدر على واقعة الابتزاز الإلكتروني التي تعرضت لها ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، أكدت بدر أن الحادثة تمثّل ظاهرة خطيرة تتطلب وعياً أكبر من قبل الأهل والمجتمع.

شرحت بدر تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى أن شخصاً قام بابتزاز ابنة شيرين عبر إرسال صور غير معروفة التاريخ، وطلب منها مالاً.

وأضافت أن الطفلة، وبسبب صغر سنها، لم تكن لديها القدرة على التعامل مع الموقف بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى تأثيرات نفسية سلبية عليها.

تطرقت الإعلامية إلى الحكم الذي صدر بحق المتهم، حيث تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بسبب جريمته، مشيرة إلى أن هذه العقوبة تعد رسالة قوية للمجتمع، خاصةً في ظل تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني.

كما تناولت بدر أهمية متابعة الأهل لأبنائهم، خاصة الفتيات الصغيرات، في ظل الانفتاح الذي توفره وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكّرت مقدمة "خلاصة الكلام" المشاهدين بحوادث سابقة لأطفال تعرضوا للابتزاز، مما أدى إلى نتائج مأساوية مثل الانتحار.

وأكدت بدر على ضرورة وجود قوانين صارمة لحماية الأطفال من الابتزاز الإلكتروني، مشيدة بسرعة تنفيذ العدالة في مثل هذه القضايا، داعية الأهل إلى البقاء على اتصال دائم مع أبنائهم ومراقبة نشاطاتهم على الإنترنت لضمان سلامتهم.

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