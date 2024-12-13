مهندسو "المركزية للبساتين" يتابعون زراعات البطاطس.. وتقدم الدعم للمزارعين بالغربية

كتب- عمرو صالح:

تفقدت لجنة من الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زراعات محصول البطاطس بمحافظة الغربية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين بها.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بالمتابعة الميدانية وتقديم الدعم الفني والإرشادي لزراعات البساتين بعموم الجمهورية، بما فيها الخضر والفاكهة، والنباتات الطبية والعطرية، النخيل، صوب، والمشاتل، مع متابعة تفعيل القرارات الوزارية والمكاتبات المنظمة لأعمال البساتين.

وأضاف "عطا"، أنه تم من خلال اللجنة المشكلة من الإدارة، ومديرية الزراعة بالغربية، المرور على بعض من نطاق محافظة الغربية لمتابعة بعض زراعات البطاطس للعروة الشتوي الحالية وتقديم التوصيات الفنية المناسبة لهذه الفترة التي تشهد تغيرات مناخية حرجة على كافة الزراعات.

وأشار إلى أنه تم تقديم كافة أشكال الدعم الفني للمزارعين، وفحص الزراعات، وتقديم التوصيات المناسبة لهم، والتأكد من تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في كافة مراحل الزراعة، لضمان جودة المحصول، والحصول على إنتاجية عالية.

وأوضح، أن هناك لجانًا لمتابعة المحاصيل والمزارعين، تنفذ أعمال المتابعة والمرور الدائم على الحقول بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الفني للمزارعين.

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