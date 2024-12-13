تحرك برلماني بشأن تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بشأن تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة في العام الواحد.

وأشارت "متى"، في بيان أن ذوي الهمم يتحملوا أعباء إضافية بسبب دفع تكاليف إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة، على الرغم من التقارير التي يحملونها حديثة من مستشفيات حكومية ومختومة، إلا أنه يطلب منهم في القومسيون إعادتها طبقا لطلب الصحة بأحد المستشفيات بتكلفة أكبر من مستشفيات التأمين الصحي.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات تؤدي إلى أن المرضى من ذوي الهمم بدأوا يعانون بشكل كبير من المبالغ الباهظة لإعادة عمل أشعة الرنين أكثر من مرة في العام الواحد، في ظل الحالة الاقتصادية التي يمرون بها في البلد.

وطالبت وزير الصحة، بعدم تحميل ذوي الهمم وغيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة أعباء إضافية لعمل أشعة الرنين كل عام ، وأن يتم الإكتفاء بالتقرير الحديث المختوم من مستشفيات حكومية.

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