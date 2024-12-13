شركات السياحة عن الحج بطرق غير شرعية: غرامات وحبس في انتظار المخالفين

كتب- محمد أبو بكر:

تحذير من الحج بطرق غير شرعية

أوضح "عابد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أي تأشيرة بخلاف تأشيرة الحج لا تسمح لحاملها بأداء مناسك الحج، مشيرًا إلى أن السلطات السعودية ستفرض غرامات صارمة على المخالفين قد تصل إلى الحبس.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، على ضرورة التوجه إلى الجهات الموثوقة والمعتمدة عند التقديم للحج، محذرًا من استخدام طرق غير قانونية لتجنب المشاكل التي حدثت في الموسم الماضي.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتحرك مع المملكة العربية السعودية لضمان أن كل من يسافر لأداء فريضة الحج يكون بشكل رسمي.

ووجه "مدبولي"، رسالة للمواطن قائلًا: "أي حد هيلجأ إلى أساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمي للدولة هيكون عارف إنه بيعرض نفسه لمخاطرة كبيرة".

وتابع: احنا مسؤولين كدولة عن البعثة الكاملة التي نتفق عليها مع السعودية، ويكون لمصر حصة مُحددة، وهذه السنة سنأخذ الحصة كاملة.

وتابع رئيس الحكومة: خلينا نمشي في القنوات الرسمية علشان نكون مطمئنين عليكم، وأن كل من يسافر يعود بصورة سالمة، وأي طريقة منفردة لمحاولة الالتفاف الدولة مش هتكون عارفة مين اللي راح، واللي هيكون ظاهر البعثة الرسمية فقط.

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أسعار الحج السياحي 2025 للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم والبري والطيران.

وجاءت أسعار الحج السياحي 2025، كما يلي:

- خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر: 580 ألف جنيه.

- خمس نجوم ب من ساحة الحرم وحتى 1250 متر: 520 ألف جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي 2025 طيران:

- إقتصادي أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 295 ألف جنيه.

- إقتصادي ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.

- إقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي بري 2025:

- سياحي بري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

- سياحي بري ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

- سياحي بري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 225 ألف جنيه.

ووفق ضوابط الحج السياحي 2025، فإن جميع الأسعار السابقة لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري 1446هـ.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ - 2025، وتضمنت عددًا من التحذيرات والتوجيهات بشأن أداء فريضة الحج 2025.

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