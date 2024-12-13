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أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

08:00 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    الشبورة المائية
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    شبورة مائية
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    الشبورة المائية الكثيفة
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    الشبورة المائية
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء 17 ديسمبر.

ويسود خلال يومي الجمعة والسبت، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها بالإضافة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وعلى فترات متقطعة.

كما تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات على مناطق من شمال البلاد وسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحب ذلك نشاط لحركة الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس شبورة مائية أمطار السواحل الشمالية
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