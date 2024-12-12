وزير العمل يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر سبل التعاون المشترك

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر؛ للبحث والتنسيق في الملفات المشتركة.

تفاصيل لقاء وزير العمل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر

ورحب "الجبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، بمسؤولة الأمم المتحدة مُستعرضًا الجهود التي تبذلها الوزارة في مجالات العمل خاصة تشريعات العمل، ومن أهمها مشروع قانون العمل الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار، وتعزيز علاقات العمل موضحًا الحوار الإجتماعي الحقيقي بين كافة الأطراف المعنية بحضور منظمة العمل الدولية،وذلك قبل عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره.

واستعرض الوزير، جهود الوزارة في مجالات "الرقمنة"، وتطوير منظومات التدريب المهني من أجل التشغيل، وتمكين المرأة إقتصاديًا، والسلامة والصحة المهنية من أجل بيئة عمل لائقة، والتحول الرقمي لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.

من جانبها، هنأت إيلينا بانوفا، وزير العمل، على توليه حقيبة وزارة العمل، وأوضحت أنها مسؤولة عن كافة الهيئات التابعة للأمم المتحدة في مصر.

وأشادت بجهود الوزارة في عددِ من الملفات منها تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للعمل البحري، والانضمام إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية لتبادل الخبرات في مجالات الحماية والعدالة الاجتماعية.

وأشادت أيضًا بتشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل والذي شهد مناقشات مشروع قانون العمل وثَمنتّ جهود الوزارة في التعاون مع منظمة العمل الدولية خاصة في، الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، والتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال "وحدة المساواة بين الجنسين" التابعة للوزارة، ودور الوزارة في مواجهة تحديات تغيير المناخ على الوظائف وفرص العمل.

وأشادت بالخطوات الحالية في سياسات الحد من الهجرة غير الشرعية، وإعداد مسودة لمشروع العمالة المنزلية وتطوير منظومة التدريب المهني.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة.

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