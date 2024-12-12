أستاذ سموم يحذر من مخاطر الهيدرو وتأثيراته على الجهاز العصبي

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ السموم بكلية طب قصر العيني، من مخاطر مخدر الهيدرو كودايين وتأثيراته على الجسم.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، أوضح عبد المقصود أن الهيدرو كودايين هو مادة مسكنة قوية تتحول داخل الجسم إلى المورفين، مما يسبب تأثيرات مشابهة لتلك التي يحدثها الهيروين، مما يجعله خطرًا على الجهاز العصبي.

وأشار عبد المقصود إلى أن مخدر الهيدرو يمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة القريبة وعدم المبالاة بما يحدث حول الشخص، مما يجعله أحد أنواع الإدمان المعروف بـ "مرض العصر".

وأكد على أن المخدرات، بما في ذلك الحشيش، غالبًا ما تُخلط بمواد أخرى لزيادة الوزن ولزيادة الربح التجاري، وهو ما يزيد من مخاطرها الصحية.

وكشف أن العديد من المواد المضافة إلى الحشيش تؤثر بشكل سلبي على الكبد والكلى، وأن تأثير هذه المواد قد يكون أكبر عندما تُستخدم مع المخدر الأساسي.

ونبه إلى أهمية مراقبة سلوكيات الأفراد الذين يُشتبه في تعاطيهم المخدرات، مشددًا على ضرورة الانتباه لأي تغييرات في نمط حياتهم، مثل قلة الاهتمام بالنظافة أو العزلة عن الأسرة.

وأكد أستاذ السموم بكلية طب قصر العيني، على أن المخدرات لا تعترف بالسن أو التربية، مما يستلزم من الأهل التعامل بجدية مع أي علامة تشير إلى وجود مشكلة، كما أشار إلى أهمية التوجه إلى مراكز العلاج المرخصة التي يشرف عليها أطباء متخصصون، محذرًا من العيادات غير المعتمدة.

وفيما يتعلق بإمكانية الشفاء من الإدمان، أوضح عبد المقصود أن العلاج الفعال يمكن أن يساعد المدمن على التعافي والعودة إلى حياته الطبيعية، بشرط الالتزام بالقواعد العلاجية.

وأشار إلى أن التقدم الطبي الحالي يجعل من الممكن إجراء عملية ديتوكس بدون ألم، مما يشجع المزيد من الأشخاص على اتخاذ خطوة العلاج.

وختم الدكتور نبيل عبد المقصود بالتأكيد على أهمية الدعم الاجتماعي والعلاج المستمر بعد عملية الديتوكس لضمان عدم الانتكاس، مشيرًا إلى أن الالتزام بخطط العلاج الموصى بها يزيد من فرص النجاح في التعافي.

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