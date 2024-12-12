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شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة بدرجات الحرارة

10:38 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    الشبورة المائية
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    شبورة مائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- عمرو صالح:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وعلى فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الشبورة المائية درجات الحرارة
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شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة بدرجات الحرارة لمدة 5 سنوات