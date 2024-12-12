السيسي ورئيس وزراء العراق يشددان على أهمية وقف إطلاق النار في لبنان

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق ومحمد شياع السوداني، على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.

جاء ذلك خلال تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية واستعراض التطورات في قطاع غزة ولبنان.

وأوضح أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق بما يضمن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.

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