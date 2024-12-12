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رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونقيب الصحفيين يبحثان سبل التعاون

07:59 م الخميس 12 ديسمبر 2024

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونقيب الصحفيين يبحثان

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كتب- عمرو صالح:

استقبل أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، فى مقر الهيئة الوطنية بماسبيرو.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الهيئة و النقابة، وتوثيق العلاقات فى مجال الإعلام والصحافة، بما يعزز التكامل و تطبيق ميثاق الشرف.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بدور النقابة، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للإعلام تمد يدها للتعاون مع الصحافة المصرية، وكافة أجهزة الإعلام، لتعزيز القوى الناعمة المصرية.

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أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام نقيب الصحفيين
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