رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونقيب الصحفيين يبحثان سبل التعاون

كتب- عمرو صالح:

استقبل أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، فى مقر الهيئة الوطنية بماسبيرو.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الهيئة و النقابة، وتوثيق العلاقات فى مجال الإعلام والصحافة، بما يعزز التكامل و تطبيق ميثاق الشرف.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بدور النقابة، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للإعلام تمد يدها للتعاون مع الصحافة المصرية، وكافة أجهزة الإعلام، لتعزيز القوى الناعمة المصرية.

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