مجدي بدران يوضح خطورة تناول المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد

كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بعض المفاهيم الخاطئة التي يتداولها الكثيرون حول علاج نزلات البرد والانفلونزا، مؤكدًا أن تناول المضادات الحيوية في بعض الحالات يعتبر خطأ شائعًا.

وقال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "الناس غالبًا ما يعتقدون أنه عند الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا، يجب تناول مضاد حيوي، وهذا خطأ كبير.. يجب أن نعلم أن المضاد الحيوي،هو علاج ضد البكتيريا، وليس ضد الفيروسات، الفيروسات مثل الفيروس المسبب للإنفلونزا لا يتأثر بالمضادات الحيوية، إذا تناولنا المضاد الحيوي في هذه الحالة، فلن يكون له أي تأثير على الفيروس، بل قد يؤدي إلى مقاومة بكتيرية وهذا يشكل خطرًا على الصحة."

وأضاف: "فيروسات مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد قد تستغرق وقتًا للشفاء، وعادة ما تختفي الأعراض خلال 10 إلى 14 يومًا، وهذا يعتمد على قوة الجهاز المناعي لكل شخص، يمكن للجهاز المناعي أن يقاوم الفيروسات ويعالج الجسم بشكل طبيعي، وبالتالي، العلاج الأساسي هو تعزيز المناعة وليس تناول مضادات حيوية."

وأشار إلى أنه من الممكن أن يصاب شخص بفيروس مثل نزلات البرد دون ظهور أعراض عليه، لكن في المقابل قد ينقل العدوى للآخرين دون أن يعلم، لافتا إلى أن الجهاز المناعي القوي يمكن أن يحمي الشخص من ظهور الأعراض، لكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن أن ينقل العدوى للآخرين.

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