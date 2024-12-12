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خبير: الدولة المصرية حريصة على تعزيز جودة الصادرات الزراعية

07:40 م الخميس 12 ديسمبر 2024

الدكتور زكريا فؤاد أستاذ الزراعة

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الزراعة، أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.

خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أشار زكريا إلى أن مصر تحتل المركز الأول في تصدير الموالح إلى العديد من دول العالم، مما يعكس قدرة القطاع الزراعي المصري على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

أكد زكريا أن استخدام المعدات التكنولوجية الحديثة يعد خطوة مهمة نحو النهوض بالقطاع الزراعي، حيث يساعد على تغطية السوق المحلي وزيادة نسبة الصادرات المصرية، وهو ما يسهم في توفير العملة الصعبة للخزانة المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز جودة الصادرات الزراعية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحكومة اتخذت إجراءات استراتيجية لزيادة إنتاج المحاصيل الغذائية، خصوصًا القمح والذرة والمحاصيل الزيتية والسكرية.

وأكد أن هذه الإجراءات تشمل تنفيذ مشروعات عملاقة للتوسع في الأراضي المنزرعة، مما يسهم في تعزيز الإنتاج.

وأشار القرش إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أصناف جديدة من التقاوي عالية الإنتاجية، مما يساعد على تحقيق أقصى استفادة من وحدة الأرض والمياه.

الدكتور زكريا فؤاد مصر تصدير الموالح القطاع الزراعي
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