حدث في 8 ساعات| قرارات مهمة لضبط الإعلام الرياضي.. وتحذير من دوائين غير مطابقين للمواصفات

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اتخاد الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارات مهمة لضبط الأداء الإعلام الرياضي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدة البرنامج لا تزيد عن 90 دقيقة.. الأعلى للإعلام يصدر قرارات مهمة لضبط الإعلام الرياضي

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، اجتماعًا بكامل هيئته برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس، وناقش الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، والذى يتعين أن يُظاهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع المبادئ الوطني

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القوات المسلحة: ضبط أسلحة وكميات من الحشيش والبانجو والكوكايين

نجحت قوات حرس الحدود، في توجيه ضربات جديدة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

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طقس الجمعة بدرجات الحرارة.. الأرصاد: أمطار وارتفاع أمواج وبرودة شديدة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس، غدًا الجمعة، معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وزير الأوقاف: تعزيز التعاون مع الإنتاج الحربي لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على المواطنين

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسئولي الوزارتين

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"القاضي" رئيسًا لقطاعات المشروعات المركزية بشركة نقل الكهرباء

أصدرت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء، قرارًا بتعيين المهندس أحمد فتحي القاضي، رئيسًا لقطاعات المشروعات المركزية بالشركة.

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الصحة: إجراء أكثر من 2.5 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و500 ألف و758 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

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رئيس الوزراء يُتابع إجراءات طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إجراءات طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب.

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إطلاق فعاليات مؤتمر "بالطو أبيض ضد ختان الإناث"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء فعاليات مؤتمر "بالطو أبيض ضد ختان الإناث"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والنقابة العامة للأطباء.

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تحذير رسمي من دوائين غير مطابقين للمواصفات: أحدهما محلول غسيل كلوي

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة بشأن تشغيلات من أدوية غير مطابقة للمواصفات، مطالبة بسحبها ووقف تداولها في الأسواق.

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الرئيس السيسي يهنئ كينيا بمناسبة يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور ويليام صاموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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