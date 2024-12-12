تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلا من الشبورة المائية.

وأوضحت الأرصاد، أنه اعتبارًا من الجمعة إلى السبت 14 ديسمبر، تتكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى أنخفاض الرؤية الأفقية.

كما حذرت من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50: 65 كم/س وارتفاع الأمواج 3 : 4 متر.

ونوهت إلى أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.