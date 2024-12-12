الغرف التجارية: تخفيضات على السلع بأسواق اليوم الواحد بنسبة تصل إلى 30%

كتب- حسن مرسي:

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على حرص الحكومة على دعم التجار وتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيو"، أوضح بشاي في تصريحات تلفزيونية أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك من خلال تنظيم المعارض والأسواق التي تقدم منتجات عالية الجودة بأسعار أقل بنسبة تتراوح بين 25% و30% مقارنة بسلاسل السوبر ماركت.

وأشار بشاي إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على أسواق اليوم الواحد يؤكد نجاح هذه المبادرة الحكومية، حيث يجد المواطنون فيها وفرة في السلع وتنوعًا في الأسعار، مما يساهم في تخفيف العبء المادي عليهم.

وأكد بشاي أن هذه الأسواق تساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة للمستهلكين، مشيدًا بدور الحكومة في دعم التجارة الداخلية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

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