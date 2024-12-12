المخابز: لا عوائق تمنع استمرار صرف الخبز المدعم على بطاقات التموين لمدة عامين مقبلين

كتب- حسن مرسي:

أكد خالد فكري، سكرتير شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية والمتحدث باسمها، أن الخبز المدعم سيظل متاحًا للمواطنين على البطاقة التموينية لفترة قادمة، وذلك بعد أن عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شعبة المخابز لبحث آليات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أضاف فكري، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على ضرورة دراسة كافة الآثار المترتبة على التحول إلى النظام النقدي، خاصة فيما يتعلق بسلعة الخبز التي تعتبر من السلع الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن الخبز قد لا يكون أول السلع التي يتم تحويل دعمها للنظام النقدي، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة هذا الأمر وتقييم التجارب السابقة.

وتابع: "الحديث بشأن الخبز المدعم مؤجل في الوقت الحالي لحين اتضاح الصورة الكاملة لآليات التحول إلى الدعم النقدي، ولا وجود لأي عوائق تمنع استمرار صرف الخبز المدعم على بطاقات التموين لمدة عامين مقبلين".

وأكد فكري أن المخابز التي تعمل بكامل طاقتها لا تواجه أي مشاكل في توفير الخبز المدعم للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزير وجه بضرورة مناقشة أي تحديات تواجه القطاع بشكل مباشر معه.

وكشف سكرتير شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية والمتحدث باسمها، أن قيمة الدعم المخصص للخبز والتموين تبلغ حوالي 135 مليار جنيه، حيث يمثل دعم الخبز حوالي 95 مليار جنيه من إجمالي المبلغ.

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