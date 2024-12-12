أبرزها إلغاء الفقرة التحكيمية.. 4 قرارات لضبط أداء الإعلام الرياضي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، خلال اجتماعه بكامل هيئته برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس، توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من أول يناير عام 2025.

وجاءت التوصيات التي تم اعتمادها كالتالي:-

1- تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا تزيد على 90 دقيقة.

2- تحديد مدة الاستوديو التحليلى للمباريات – محلية أو دولية – بما لا يزيد عن ساعة تتوزع قبل وبعد المباراة.

3- تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برنامج آخر والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.

4- لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة.

ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.

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