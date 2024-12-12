مدة البرنامج لا تزيد عن 90 دقيقة.. الأعلى للإعلام يصدر قرارات مهمة لضبط الإعلام الرياضي

كتب- عمرو صالح:

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، اجتماعًا بكامل هيئته برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس، وناقش الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، والذى يتعين أن يُظاهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، مع التذكير على حرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومى.

وأسفر الاجتماع عن إصدار القرارات التالية:

- رفض التظلم المقدم من محمود المملوك – الممثل القانونى للموقع الإلكترونى (القاهرة 24) من العقوبة المقررة عليه بإلزامه بدفع مبلغ 250 ألف جنيه جراء مخالفته للنظام العام والآداب .

- اعتماد توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من أول يناير عام 2025:

- تحديد مدة البرنامج الرياضى الحوارى بما لا تزيد على 90 دقيقة.

- تحديد مدة الاستوديو التحليلى للمباريات – محلية أو دولية – بما لا يزيد عن ساعة تتوزع قبل وبعد المباراة.

- تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أى برنامج آخر والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.

- لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة. (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.

- تم استحداث لجنة الإعلام والنشء برئاسة الدكتورة منى الحديدي - عضو المجلس، وعضوية كل من:

- علا الشافعي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

- ألفة طنطاوي اليونيسف مصر

- الدكتورة نادية النشار رئيس شبكة الشباب والرياضة بالهيئة الوطنية للإعلام

- الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير "دار الهلال"

- الدكتورة رشيدة الشافعي أستاذ الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما ورئيس لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة

- الدكتور أحمد عبد العليم رئيس المركز القومي لثقافة الطفل

- الدكتورة هبة الله السمري أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام - جامعة القاهرة، وعميدة كلية الإعلام جامعة النهضة

- عصام عبد التواب يوسف مقدم برنامج العباقرة.

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بما يحقق مصالح الطرفين.

كما ناقش المجلس ورقة عمل بشأن "تنظيم عمل الشبكات والقنوات الإذاعية المصرية" وكذا "تقرير الحالة الإعلامية" والمقدمين من الدكتورة منى الحديدي.

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