القوات المسلحة: ضبط أسلحة وكميات من الحشيش والبانجو والكوكايين

كتب- محمد سامي:

نجحت قوات حرس الحدود، في توجيه ضربات جديدة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وتمكنت قوات حرس الحدود، من ضبط كميات من مخدر الحشيش والبانجو والهيدرو والكوكايين والأقراص المخدرة وعدد من الأفدنة لنبات الهيدرو، من خلال تكثيف أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ الدوريات والحملات المكبرة للبحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة بشمال ووسط وجنوب سيناء حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على منابع زراعة وتصنيع المواد المخدرة.

وتمكنت القوات، من ضبط عدد من الأسلحة والطلقات من مختلف الأعيرة، وإحباط العديد من محاولات التنقيب عن خام الذهب بعد تنفيذ عدد من المداهمات والدوريات المشتركة.

كما نجحت قوات حرس الحدود، في إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من مختلف الجنسيات عبر الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك بعد تكثيف أعمال جمع المعلومات وتكثيف المداهمات والدوريات على الطرق والمسارب المؤدية لخط الحدود الدولية.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلًا ونهارًا لإحكام السيطرة بالمنافذ والمعابر الحدودية للدولة المصرية.

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