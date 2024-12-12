لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

القوات المسلحة: ضبط أسلحة وكميات من الحشيش والبانجو والكوكايين

04:56 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كميات من الحشيش والبانجو والكوكايين
  • عرض 9 صورة
    كميات من الحشيش والبانجو والكوكايين
  • عرض 9 صورة
    كميات من الحشيش والبانجو والكوكايين
  • عرض 9 صورة
    كميات من الحشيش والبانجو والكوكايين
  • عرض 9 صورة
    كميات من الحشيش والبانجو والكوكايين
  • عرض 9 صورة
    كميات من الحشيش والبانجو والكوكايين
  • عرض 9 صورة
    كميات من الحشيش والبانجو والكوكايين
  • عرض 9 صورة
    كميات من الحشيش والبانجو والكوكايين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

نجحت قوات حرس الحدود، في توجيه ضربات جديدة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وتمكنت قوات حرس الحدود، من ضبط كميات من مخدر الحشيش والبانجو والهيدرو والكوكايين والأقراص المخدرة وعدد من الأفدنة لنبات الهيدرو، من خلال تكثيف أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ الدوريات والحملات المكبرة للبحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة بشمال ووسط وجنوب سيناء حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على منابع زراعة وتصنيع المواد المخدرة.

وتمكنت القوات، من ضبط عدد من الأسلحة والطلقات من مختلف الأعيرة، وإحباط العديد من محاولات التنقيب عن خام الذهب بعد تنفيذ عدد من المداهمات والدوريات المشتركة.

كما نجحت قوات حرس الحدود، في إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من مختلف الجنسيات عبر الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك بعد تكثيف أعمال جمع المعلومات وتكثيف المداهمات والدوريات على الطرق والمسارب المؤدية لخط الحدود الدولية.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلًا ونهارًا لإحكام السيطرة بالمنافذ والمعابر الحدودية للدولة المصرية.

اقرأ أيضًا:

"رسلان" يتفقد جناح "مياه القاهرة" في ختام المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه

الرئيس السيسي يهنئ كينيا بمناسبة يوم الاستقلال

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 10 مناطق بينها حلوان والتبين وكفر العلو

طقس 48 ساعة مقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح واضطراب ملاحة وشبورة ضبابية

إعلان "وظائف قيادية" بأمانة المراكز الطبية المتخصصة

الحشيش الكوكايين البانجو قوات حرس الحدود القوات المسلحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع نظيريه العراقي والأردني لبحث التعاون المشترك

إعلان

إعلان

إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات
تحذير رسمي من دوائين غير مطابقين للمواصفات : أحدهما محلول غسيل كلوي
الدولار يقفز لأعلى مستوى في البنوك ويلامس 51 جنيها خلال منتصف التعاملات