طقس الجمعة بدرجات الحرارة.. الأرصاد: أمطار وارتفاع أمواج وبرودة شديدة

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القاهرة (أ ش أ)

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس، غدًا الجمعة، معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر.

القاهرة 21 14

العاصمة الإدارية 20 12

6 أكتوبر 21 11

بنها 21 13

دمنهور 20 13

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 21 13

طنطا 20 13

دمياط 23 16

بورسعيد 21 18

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 11

العريش 23 10

رفح 21 14

رأس سدر 21 11

نخل 22 03

كاترين 19 02

الطور 24 12

طابا 22 09

شرم الشيخ 25 18

الإسكندرية 21 13

العلمين 21 12

مطروح 20 12

السلوم 21 10

سيوة 20 11

رأس غارب 25 14

الغردقة 26 13

سفاجا 25 15

مرسى علم 26 17

شلاتين 27 15

حلايب 24 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 26 19

الفيوم 21 10

بني سويف 21 09

المنيا 22 10

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 27 10

الأقصر 27 09

أسوان 26 13

الوادي الجديد 26 07

أبو سمبل 25 11

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