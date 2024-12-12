وزير الأوقاف: تعزيز التعاون مع الإنتاج الحربي لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على المواطنين

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسئولي الوزارتين.

استهل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، اللقاء بالترحيب بوزير الأوقاف والحضور، مشيرًا إلى التعاون بين الوزارتين في عدة مجالات منها تركيب موفرات المياه الذكية من إنتاج شركة حلوان لمحركات الديزل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي داخل عدد من المساجد على مستوى محافظات الجمهورية في إطار الحفاظ على موارد الدولة ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين المواطنين، إلى جانب تنفيذ عدد من مشروعات وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من المباني التابعة لهيئة الأوقاف المصرية للحفاظ على أصولها.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة الأوقاف في مجالات ترشيد الكهرباء والمياه، مشيرًا إلى أنه تم بحث تلبية مطالب وزارة الأوقاف في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد والمنشآت التابعة للوزارة من خلال توفير اللمبات الموفرة ومراجعة لوحات الكهرباء، مما يساهم بشكل كبير في توفير الاستهلاك من الطاقة.

وثمّن الوزير "محمد صلاح"، الدور الحيوي لوزارة الأوقاف في نشر تعاليم الإسلام السمحة وتعزيز القيم الأخلاقية والوسطية في المجتمع من خلال نشر الخطاب الديني المعتدل الذي يتماشى مع جهود الدولة نحو بناء الإنسان المصري وترسيخ مفاهيم ومبادئ المواطنة والسلم المجتمعي.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، أن التعاون المشترك مع وزارة الأوقاف يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها بما يعود بالنفع على المواطنين وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وإمكانيات فنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدًا حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جهته، توجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالشكر للوزير محمد صلاح على حُسن الاستقبال، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والتكامل الدائم مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات والاستعانة بالإمكانيات والموارد المتاحة بشركاتها ووحداتها التابعة، مما يساهم في تفعيل خطة وزارة الأوقاف لتطوير أدائها واستثمار مواردها والحفاظ على الأصول الوقفية وتعظيم الاستفادة منها وتبني مشروعات ذات أبعاد خيرية واجتماعية واقتصادية، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن المصري ويحقق الصالح العام، مضيفًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي.

وأكد "الأزهري" أن وزارة الأوقاف حريصة على تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها نظرًا لما تتميز به من كفاءة ودقة فيما تقوم بتصنيعه من منتجات وحرصها على تسليم المشروعات المنوطة بتنفيذها في التوقيتات المحددة، معربًا عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

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