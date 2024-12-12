الرعاية الصحية: تقديم 57 مليون خدمة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أبرز إنجازات تطبيق التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، والذي يتم الاحتفال به في يوم 12 ديسمبر من كل عام.

وأوضح بيان الهيئة، إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها على مدار 5 سنوات تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة والتي شملت أكثر من 57 مليون خدمة طبية وعلاجية، منهم أكثر من 19 مليون خدمة في بورسعيد، و20.5 مليون خدمة في الأقصر، و12.5 مليون خدمة طبية وعلاجية في الإسماعيلية، و2 مليون خدمة في جنوب سيناء، ومليون خدمة طبية في أسوان، إضافة إلى أكثر 1.5 مليون خدمة طبية وعلاجية في محافظة السويس.

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال عام 2024 تم اكتمال تشغيل محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل لتشمل 6 محافظات، وهي: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، لافتًا إلى وصول عدد المنتفعين لأكثر من 5.4 مليون منتفع بتلك المحافظات.

وتابع البيان: تم تقديم 33 مليون خدمة طب أسرة من خلال 285 منشأة طب الأسرة تابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظات الست، وذلك كون وحدات طب الأسرة نواة نظام التغطية الصحية الشاملة حيث تقدم 80% من الخدمات التي يحتاجها المواطن، والأسرة هي وحدة الانتفاع تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة وليس الفرد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن تقديم الخدمات الصحية المتكاملة والمتميزة، وإتاحة الخدمات الصحية على نطاق أكبر للمنتفعين وبأعلى جودة تضاهي المعايير العالمية، على رأس أولويات الهيئة، لافتًا إلى امتلاك الهيئة العامة للرعاية الصحية 328 منشأة طبية وعلاجية بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى لنظام التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى اعتماد أكثر من 75%من هذه المنشآت وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQua.

وأضاف "السبكي"، أن اختيار موضوع للاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة لهذا العام، يعكس أهمية الاستثمار الحكومي في القطاع الصحي كحق أصيل للمواطنين، وهو ما يتماشى من مفهوم نظام التأمين الصحي الشامل ورؤية هيئة الرعاية الصحية في تقديم خدمات طبية متميزة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأكد أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو النموذج الأمثل لتحقيق هذا الهدف، حيث تتحمل الدولة النصيب الأكبر من تكاليف الرعاية الصحية، مما يضمن تحقيق العدالة الصحية ويعزز ثقة المواطن في النظام الصحي المصري.

ولفت إلى الاستراتيجيات المستدامة التي تتبناها هيئة الرعاية الصحية لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، لتبقى مصر نموذجًا يحتذى به في تقديم الرعاية الصحية الشاملة على المستوين الإقليمي والدولي.

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