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"القاضي" رئيسًا لقطاعات المشروعات المركزية بشركة نقل الكهرباء

04:31 م الخميس 12 ديسمبر 2024

المهندس أحمد فتحي القاضي

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كتب- محمد صلاح:

أصدرت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء، قرارًا بتعيين المهندس أحمد فتحي القاضي، رئيسًا لقطاعات المشروعات المركزية بالشركة.

يعتبر "القاضي" واحد من الكوادر البشرية التي قدمت ومازالت لقطاع الكهرباء الكثير والكثير، حيث كان بمثابة حلقة الوصل بين الوزارة ومستثمرى بنبان خلال تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بالإضافة لاجتهاده وتفانيه في إنجاز محطات محولات نجع حمادي وشرق قنا ومحطات محولات بنبان.

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المهندس أحمد فتحي القاضي المهندسة منى رزق المشروعات المركزية شركة نقل الكهرباء
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